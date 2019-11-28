Bakan Soylu: 11 DEAŞ'lıyı Fransa'ya gönderiyoruz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katıldı.



Burada konuşan Soylu, yabancı DAEŞ'lilerin iadesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Üç, beş tane yabancı DEAŞ’lı Avrupa’ya gidecek diye elleri, ayakları birbirine dolaştı" diyen Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısının 370 bin olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında."

"KENDİ EVİME YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜYORUM"

Soylu, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine tepki gösterdi. Eve yapılan işareti, kendi evine yapılmış gibi gördüğünü belirten Soylu, "Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" diye konuştu.



