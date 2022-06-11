Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı sorununa karşı yeni önlemleri açıkladı.



Bakan Soylu, Suriye'den gelenlerin kamplara alınacağını sonra da geri gönderileceklerini söyledi.

Soylu, mahallelerdeki yabancı ikamet oranının da yüzde 25'te yüzde 20'ye düşürüleceğini ve 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını belirtti.

Suriyeli sığınmacılara Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşıp tekrar Türkiye'ye dönme izni verilmeyecek.