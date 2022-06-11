Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı sorununa karşı yeni önlemleri açıkladı.



Bakan Soylu, Suriye'den gelenlerin kamplara alınacağını sonra da geri gönderileceklerini söyledi.

Soylu, mahallelerdeki yabancı ikamet oranının da yüzde 25'te yüzde 20'ye düşürüleceğini ve 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını belirtti.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak.''

Suriyeli sığınmacılara Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşıp tekrar Türkiye'ye dönme izni verilmeyecek.