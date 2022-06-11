Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını açıkladı. Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını söyledi.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.06.2022 - 12:51

Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

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İçişleri Bakanı , sığınmacı sorununa karşı yeni önlemleri açıkladı.

Bakan Soylu, Suriye'den gelenlerin kamplara alınacağını sonra da geri gönderileceklerini söyledi.

Soylu, mahallelerdeki yabancı ikamet oranının da yüzde 25'te yüzde 20'ye düşürüleceğini ve 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını belirtti.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak.''

Suriyeli sığınmacılara Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşıp tekrar 'ye dönme izni verilmeyecek.

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