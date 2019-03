Son dakika haberi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz, şimdi onların da alımına çıkıyoruz" dedi.



Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti.



Bu ülkede uzun yıllardır hep aynı senaryonun görüldüğünü belirten Soylu, Türk milletinin başının asla eğik olmaması gerektiğini söyledi. Soylu, bu memleketin bir tane olduğunu vurgulayarak, "İlk kez batı bizi yukarıdan aşağı bastıramıyor, Amerika sözünü geçiremiyor. 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dedi, çatır çatır girdik mi?" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin önünde 4,5 yıl olduğunu ve bu dönemde ülkenin hedeflerine ulaşmaması için birilerinin çabaladığını vurgulayan Soylu, "Bu 4,5 yılda seçimsiz bir döneme doğru gidiyoruz. Herkesin kendi işine bakacağı 4,5 yıl. Amaçları kafamızı karıştırmak, fitne tohumu ekmek, güçlü bir Türkiye olmasın istemek. Gezi olaylarından itibaren anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler." diye konuştu.



Soylu, şimdi bazıları tarafından yeni bir senaryonun ortaya konulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki 4,5 yıl bizi rahat ettirmeyecekler. Güya kadın çıkacak 'Ben sırtımı PYD'ye PKK'ya yasladım' diyecek, Türkiye'yi, milletimizi tehdit edecek. Sırtını mı sıvazlayalım biz onun. Ne demişiz? Dediğimiz şu; Sen sırtını PKK'ya, PYD'ye yasladın, şimdi sana 4 duvar verdik, ister o duvara, ister o duvara yasla. Hangi duvara yaslarsan yasla."



"DAĞLARDA 300 OPERASYON YAPIYORUZ"



Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün başka bir senaryo var. Senaryo, önümüzdeki 4,5 yılı acaba nasıl zehir zindan ederiz bu millete diye yine birileri kalemleri çizmiş, oyunlar oynamış ve bize bunu tekrar belli etmeye çalışıyorlar. Biz 94 bunların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyesini aldık mı görevden. Teröre yardım ediyorlardı. Onu engelledik. Son 2 yılda on milyarlık uyuşturucularına el koyduk. Yetmedi, kaçak sigarayı yüzde 1,5'a düşürdük. PKK'nın şah damarını kestik. Şu an dağlarda 300 operasyon yapıyoruz. Hiç endişe etmeyin, öyle operasyonlar yapıyoruz ki bizimkiler aslan gibi kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor."



Soylu, bir sözleşmenin yapıldığının altını çizerek, "Bu sözleşmeyi imzalayanlar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ imzaladı." dedi.



MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ İDDİALAR



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddiaları hatırlatan Soylu, "Bu adamı allayıp pullayıp, orada gebe kaldığı insanlar varya, o 2 trilyonu kendi kasasına aktarmak için gebe kaldığı insanlar Ankara'da buna yaptırmayacağı işler olmaz. Bu kadar açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu.



Soylu, seçimlerde Ankara'da AK Parti'ye oy vermeleri için destek sözü istedi.



İnsansız Hava Araçlarının (İHA) altına bir aparat yerleştirdiklerini bildiren Soylu, "Mayıs ayında İHA'lar sayesinde teröristler bırakın yürümeyi, kafalarını bir daha çıkaramayacaklar" dedi



"2 BİN 500 KADIN POLİS ALACAĞIZ"



Soylu, uyuşturucuyla da büyük mücadeleler verdiklerine değinerek, 57 bin kişiyi kodese gönderdiklerini, 260 ton bonzai yakaladıklarını söyledi.



Bekçilerin şehirlerdeki önemine işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."



Soylu, konuşmasının sonunda AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki için haftaya yapılacak seçimlerde destek sözü istedi.



Bakan Soylu, konuşmasının bazı yerlerinde duygulu anlar yaşadı.