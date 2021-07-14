Bakan Soylu açıkladı: 2021 yılı içinde 101 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DAEŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik'' dedi.

Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 10:06

Bakan Soylu açıkladı: 2021 yılı içinde 101 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 2021 yılı içinde 101 terör eyleminin kimsenin canı yanmadan engellendiğini açıkladı.

''15 TEMMUZ SONRASI 1523 DAEŞ'LİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

İçişleri Bakanı Soylu, ''15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdik'' diye konuştu.

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