Bakan Soylu açıkladı: Acil hizmetler tek numarada birleşiyor
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."
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