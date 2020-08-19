Bakan Soylu açıkladı: Acil hizmetler tek numarada birleşiyor

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."

Anadolu Ajansı 19.08.2020 - 11:40

Bakan Soylu açıkladı: Acil hizmetler tek numarada birleşiyor

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