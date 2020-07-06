Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 06.07.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 13:20

Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.

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