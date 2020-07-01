Bakan Soylu açıkladı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde 55-60 kişi bulunduğu değerlendirmesine ulaşıldığını söyledi. Şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyleyen Soylu, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını da kaydetti.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 09:45 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 09:49

Bakan Soylu açıkladı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 11 gözaltı

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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 

Teknede 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. Henüz yeri tespit edilemeyen teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik."

Soylu olayla ilgili 11 kişinin gözaltında olduğunu, ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını kaydetti.

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