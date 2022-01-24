Bakan Soylu: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü

İstanbul Berberler Odasının İstanbul Kongre Merkezi’ndeki olağan genel kurulunda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, berber esnafının COVID-19 sürecinde zorluklarla mücadele ettiğini, Bilim Kurulunun ortaya koyduğu esaslara da tam riayet ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa selam ve muhabbetlerini ileten Soylu, toplumun nabzını tutan esnafın milletin birbiriyle bağını güçlendiren bir mesleğin mensupları olduklarını ifade etti.



Mardin'de dün gerçekleştirdiği temaslara da değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlerle sohbet ettik. Nusaybin'de değil gençlerle sohbet etmek, gençlere uzanabilmek çok zordu. Hatırlarsınız, bundan 7, 10, 15 yıl evvel, 'Sizin son el sıkışacağınız nesil güya bugünkü HDP'nin o yönetici nesli. Eğer bundan sonra onlarla el sıkışmaz, bunlarla anlaşmazsanız gençler geliyor. O gençlerin eli sıkılır, yumrukları sıkılır. Bir daha onlarla sizin herhangi bir bağ kurabilmeniz mümkün değildir.' dediler. Bu, bizim medeniyetimizin, bizim insanlarımızın bir gerçeği olamazdı. Bizden bunu kabul etmemizi istediler ve biz kabul etmedik"



Türkiye'nin güçlü ve ekonomik olarak gelişmiş olmasını istediklerine dikkati çeken Soylu, "Sadece kendi hayat standartlarımızın yükselmesi için değil. Biz biliyoruz ki etrafımızdaki coğrafyayı ateşe çevirerek esas hedefleri Türkiye'dir. Biz bunlara o fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Elbette sıkıntılar çektik, acı tecrübeler yaşadık" diye konuştu.



Devletin salgın ve afet dönemlerinde vatandaşlarını yalnız bırakmadığını anlatan Soylu, Türkiye'nin aynı zamanda birçok terör örgütüyle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.



"TÜRKİYE'DEN ÇAKIL TAŞI BİLE KOPARAMAZLAR"



Soylu, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerine değinerek, şunları söyledi:



"Sadece PKK ve DEAŞ, komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesini yok etti. Her iki ülke, topraklarının bir bölümünü bu terör örgütlerine kaptırdılar. Türkiye'den ise çakıl taşı bile koparamazlar. Türkiye'de eylem kabiliyetleri ve varlıkları bitme noktasına geldi. 2014'te tam 5 bin 558 yeni katılımı olan bir örgüttü PKK terör örgütü yani dağa 5 bin 558 kişi gidiyordu. Bugün bırakın katılımı, dağdaki silahlı eleman sayısı Allah'a hamdolsun 150'nin altına düştü. Eylem sayısı 2014'te yıllık 2 bin 817'ydi, 2021 sonu itibarıyla eylem sayısı 141 oldu. 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı bulunan işletme sayısı yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısı yüzde 92, üniversite öğrencisi sayısı yüzde 104, 100 bin kişiye düşen doktor sayısı yüzde 42, 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısı yüzde 32, lisanslı sporcu sayısı ise yüzde 140 arttı."

BERBERLERİN PAZAR GÜNÜ TATİL YAPABİLMESİ



Berberlerin pazar günü tatil yapabilmesi için gerekli düzenlemenin gerçekleştirileceğini dile getiren Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Ticaret Bakanı ile esnaf teşkilatlarıyla bir araya gelerek bu konuyu konuşacaklarını söyledi.



Bunun esnafın en tabii hakkı olduğunu ifade eden Soylu, sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

