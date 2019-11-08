Bakan Soylu: DEAŞ'lıların iadesine pazartesi başlıyoruz

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Türkiye, elindeki yabancı ülke vatandaşı olan DAEŞ'lileri iade etmeye başlıyor.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ankara'daki bir açılış töreninde konuşan Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" dedi.



Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine de değinen Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" diye konuştu.

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