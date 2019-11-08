Bakan Soylu: DEAŞ'lıların iadesine pazartesi başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, DAEŞ'lilerin vatandaşı oldukları ülkeye iadesine pazartesi gününden itibaren başlanacağını söyledi.

bakan-soylu.jpg

İlişkili Haberler

Soylu: Elimizdeki DAEŞ'lileri ülkelerine göndereceğiz

Soylu: Elimizdeki DAEŞ'lileri ülkelerine göndereceğiz

Adım adım Bağdadi operasyonu (DAEŞ Lideri'nin izi nasıl bulundu?)

Adım adım Bağdadi operasyonu (DAEŞ Lideri'nin izi nasıl bulundu?)

Son dakika haberi! 

Türkiye, elindeki yabancı ülke vatandaşı olan DAEŞ'lileri iade etmeye başlıyor.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ankara'daki bir açılış töreninde konuşan Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" dedi.

Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine de değinen Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" diye konuştu.

BAĞDADİ'NİN İZİ NASIL BULUNDU (ADIM ADIM OPERASYON)

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...