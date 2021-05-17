Bakan Soylu duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı - DHA 17.05.2021 - 15:12

Bakan Soylu duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

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Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun.''

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