Bakan Soylu: Elazığ depreminde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün ödenecek

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyerek Elazığ depreminde yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından Dürdane ve Zülküf Aydın'ı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ve diğer ilgililer de yer aldı.

BAKAN SOYLU: İLK YIKILAN 58 BİNANIN ACİL KİRA YARDIMI BUGÜN GÖNDERİLECEK



İçişleri Bakanı Soylu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Depremde hasar gören binaların yıkım işlemlerine başlandığını hatırlatan Soylu, 5 bin 93 teknik personel, 1000'e yakın sivil toplum kuruluşu üyesi, temsilcisi ve gönüllüsünün çalışmaya devam ettiğini söyledi.



Bölgeden gelen jandarma ve emniyet güçlerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Soylu, Elazığ ve Malatya çevresindeki yaklaşık 200 köye tekrar ulaşıldığını ve çadır ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.



Soylu, evleri yıkılan vatandaşlara verilecek kira yardımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Elazığ depreminde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı, bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Genel bir prensip edindik. Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin müracaat üzerine gerçekleşecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilmiş olacak. Evi yananlar var. Onlarla ilgili yardımlar da valiliğimiz tarafından, diğer yardımlar da çerçevesi içerisinde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş olacak."



Türkiye'nin, depremle ilgili kenetlendiğini vurgulayan Soylu, yardımların AFAD koordinesinde yapıldığını anımsattı.



"ESKİ EŞYA GÖNDERİLMEMESİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ"



Vatandaşlardan gelen ayni yardımlar konusundaki bazı isteklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Biz eski eşyaların gönderilmemesini istirham ediyoruz. Veremeyiz, vermiyoruz da zaten. Böyle bir şeyi yapamayız. Eski giysi gönderiliyor çünkü. Bizim isteğimiz şu, ısıtıcı, battaniye, koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Ama vatandaşımız göndermek isteyecek, yine minnettarız. Bu sadece bir yardım değil, bir dayanışmadır."



Sadece Elazığ'ın içerisine 10 bin çadır kurduklarına işaret eden Soylu, yatak ve ısıtıcıları da göndermeye çalıştıklarını aktardı.



HAYVANLARIN DAĞITIMINA BUGÜN BAŞLANACAK



Bakan Soylu, şu ana kadar 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha yardım yapıldığını dile getirdi.



Elazığ ve Malatya'nın köyleri için 30 bin ton kömür yardımı yapılacağını da söyleyen Soylu, "Dün Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı" dedi.



Deprem bölgesinde güvenlik açısından bir problemin olmadığını vurgulayan Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını açıkladı.



Vatandaşlara çadırlar verildiğini belirten Soylu, "Gerek sosyal tesislerimiz gerek yurtlarımız, okullarımız, spor salonlarımız, hatta belirlediğimiz camiler ve cemevleri vatandaşlarımızı konuk etmeye hazırlar" ifadesini kullandı.



BAKAN KOCA: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu bildirdi.



Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.



Bakan Koca, depremden yaralı kurtulan ve kamuoyunun yakından takip ettiği Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in genel durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakım şartlarında sürdürülen tedavilerinin ardından önümüzdeki günlerde servis takiplerinin yapılacağı bilgisini verdi.



Depremden sonra bütün sağlık kuruluşlarının teknik çalışmalarının yapıldığını anlatan Koca, "Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir hasarın olmadığını ve sağlık hizmetinin kesintisiz devam ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Şehir hastanesinin 872 deprem izolatörü ile yapılmış olması, kapasitesi bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu" diye konuştu.

Fahrettin Koca, toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde birinci ve ikinci basamak acil sağlık hizmetlerinin verilebileceği sahra mobil hastanelerinin hızla oluşturulmaya başlandığını bildirdi.



Koca, şunları kaydetti:



"7 merkezimizi dün itibarıyla açmış olduk. Bunlardan biri Malatya Doğanyol, Elazığ Sürsürü Kültürpark'ta 2 merkez, Gezin, Cumhuriyet Fuar Alanı, Ahmet Aytar Meydanı ve Sivrice Mahallesi'nde bu ünitelerimizi hizmete açmış olduk. Bu merkezler özellikle 24 saat uzman ekibin de olduğu, acil ikinci basamak hizmetlerin de verilebildiği merkezler olarak planlandı. Taburcu ettiğimiz hastaların evde bakım hizmetlerini devam ettiriyoruz. Kronik hastaların tespiti yapılarak toplu alanlarda özellikle ilaca erişimi kolaylaştırıyoruz. Çadır, ev, konteyner, araçlarda geçici konaklayan vatandaşlarımızın ısınmak için kullandığı yakıtlarda karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüz konuyla ilgili alınması gereken önlemleri ayrıca bildirmiş olacak. Bu süreçte fedakarca hizmet veren, 112 ve UMKE personelimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm sağlık personelimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun."

BAKAN KURUM: ELAZIĞ'DA 58, MALATYA'DA 315 YIKIK YAPI TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bugün itibarıyla Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapının bulunduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde daha önce de açıkladığımız gibi ülkemizin üç boyutlu haritasını çıkarttık. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerini de haritaya detaylı bir şekilde işliyoruz. Bu envanter sayesinde hem arama-kurtarma faaliyetlerimizi hem de dönüştürmemiz gereken alanlarımıza ilişkin sürecimizi de yönetmeye çalışıyoruz. Dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var, eşya alamayacaklarımız var. Bakanlığımıza bağlı uzman ekibimiz, yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Sürsürü Mahallesi'nde 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binalara baktığımızda diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binalar da var. Riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projelerimizi arkadaşlarımız çalıştılar. 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi'nde de irtibat ofisimiz var. Vatandaşlarımız buradan bilgi alabilirler."



"KONUTLAR ZEMİN ARTI İKİ VE ZEMİN ARTI ÜÇ KATI GEÇMEYECEK"



Bakan Kurum, Elazığ'da ellerinde 400 adet hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi:



"Mustafa Paşa Mahallesi'nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beşi katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik'te toplamda toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Burada toplamda 10 bin konut yapabileceğimiz önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek."



Sivrice'de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, "Kalıcı konutlar için Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü'ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada toplamda 350 konutluk projemizi yapıyor olacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması'nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini anlatan Kurum, şunları söyledi:



"Bu çerçevede Elazığ'ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız. Su basmanına kadar betonarme üzerine de çelik konstrüksiyon yapılar olacak. Bunu köylerimizdeki hasar durumuna göre 20'şer 30'arlı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ahırları da projelendireceğiz."



Deprem bölgesinde konut inşasına hızla başlayacaklarını ifade eden Kurum, "Mustafa Paşa'da 300 konut, Sürsürü'de 200 konut, Sivrice'de 350 konut, Yemişli'de 2 bin konut, köylerde de bin konut olmak üzere toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Şubat sonu mart ayı başı gibi inşaatların ihalelerini de yapıp, yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Malatya'daki hasar tespit çalışmalarının ardından bu ildeki projelerin başlangıcını da bugün itibarıyla vermiş olacağız" diye konuştu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HİÇBİR ENGELİMİZ YOK"



Bakan Kurum, "Van depreminden sonra evleri ağır hasarlı aileler kentsel dönüşüm için başvurularını yapmışlar ancak geçen sürede herhangi bir yanıt alamamışlar. Bölgede kentsel dönüşüme engel olan nedir?" sorusu üzerine, kentsel dönüşüme engel olan bir şeyin bulunmadığını dile getirdi.



Valiliklere gönderdikleri genelge kapsamında sadece Van, Elazığ, Diyarbakır'da değil, 81 ilde 82 milyon vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, can ve mal riski oluşturan yerleri dönüştürmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.



Kurum, bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü yaptıklarının altını çizerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle 850 bin bağımsız bölüm ürettiklerini bildirdi.



Yapı denetim düzenlemeleri ve deprem yönetmelikleriyle acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutla ilgili hedefleri ortaya koyduklarını anımsatan Kurum, geçen yıl itibarıyla 65 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul'da bulunduğunu aktardı.



Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların devam ettiğini, Esenler'de 60 bin konutluk yeni rezerv alanı ürettiklerini, Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanında vatandaşları güvenli, sağlam konutlara taşıyacaklarını kaydederek, "Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde, 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buna hiçbir engel yoktur" ifadesini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: ZOR DURUMLARDA MİLLETİMİZİN, DEVLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Zor durumlarda milletimizin, devletimizin ne kadar güçlü, bir ve beraber olduğunu görmüş olduk'' ifadelerini kullandı.



"Rabbim bizlere bundan sonra bu acıları yaşatmasın. İnsanımızı, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden esirgesin" diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosu hakikaten millet için insanlık için örnek olacak bir tablodur. Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık dersini, millet olarak tarihten itibaren ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, ne kadar canlı olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada, ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız."



"UĞURCAN, SELÇUK, HASAN VE UMUT KARDEŞİME, KULÜPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Bugün beraberinde farklı kulüplerde yer alan sporcularla Elazığ'a geldiklerini aktaran Kasapoğlu, spor camiasının selamlarını getirdiklerini vurguladı.



Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Bu vesileyle Uğurcan, Selçuk, Hasan ve Umut kardeşime, kulüplerine teşekkür ediyorum. İnşallah millet olarak birlik ve beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin bugün burada olması yüreklerin bir çarptığını, beraber olduğumuzu ortaya koyması açısında çok önemli. Bakanlık olarak spor ve gençlik merkezlerimizi milletin hizmetine sunuyoruz. Gönüllü gençlerimiz burada bir kısmı da yolda. Gençlerimizle yaraları birlikte saracağız. Özellikle bundan sonra bakanlığımıza ait spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile ilgili konuyu masaya yatıracağız. Onarım çalışmalarına dün itibarıyla başladık. Elazığ ve Malatya için gerekli görülen yatırımlara başlanmıştır. Bunların hızlandırılması ve diğer ihtiyaçların da planlanması ve harekete geçilmesi için çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz."



SELÇUK İNAN: NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ



Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "Biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyoruz, acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Söyleyecek çok şey yok, üzgünüz ama yaralarımızı sarmak adına hep beraber durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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