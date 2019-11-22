Bakan Soylu: Görevden alınacağını bildiği için örgüte para aktardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması) Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık" dedi.

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