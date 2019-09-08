Bakan Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara'ya kayyum atamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Buradan söylüyorum; işini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözlerine değindi.



"Terör örgütünün desteklediği kişilere moral verenlere söz söyleme hakkımız olsun" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu konular bir belediye başkanının yapması gerekenlerin çok üstündedir. Bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyum) söz konusu olabilmesi mümkün değil. Çünkü bu terörle alakalı bir durumdur. Terörle irtibatınız söz konusu ise devlet gerekeni yapar. İstanbul ve Ankara için böyle bir değerlendirmemiz yok. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı çarpıtmak için ortaya atılan bir söylemdir."



FIRAT'IN DOĞUSUNDA ORTAK DEVRİYE

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesine başlamasını da değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır" dedi.

FETÖCÜLERİN İADESİ



CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Soylu, "Biz hala FETÖ'cüleri Interpol arayıcılığı ile arayabilme kabiliyetine sahip olamadık. Interpol bunları hala terör suçlusu olarak görümyor" dedi.

Soylu, "Dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT patlayıcı yakaladık. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor" açıklamasını yaptı.