Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Bomba yapımının, sosyal medya üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde mevcut" dedi.

Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ... Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 81 yaralı

SON DAKİKA HABERİ... Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 81 yaralı

İstiklal'deki saldırının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

İstiklal'deki saldırının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı

İçişleri Bakanı , Antalya'da 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuştu.

'da Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, ''Bomba yapımının, sosyal medya üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde mevcut" diye konuştu.

Soylu şunları söyledi:

''İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığını, yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini söyleyebilirim.

Bakan Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki bomba, sosyal medya üzerinden yaptırıldı - 1

Teker teker tarif edildiğini, 'Hacı' kod adlı Amerika'ya bağlı PYD/PKK terör örgütünün mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, koyan, hem bombayı imal eden, cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut. Devlet dedikodu yapmaz, devlet bilgiyle çalışır ve kendi tecrübesine, ciddiyetine uygun şekilde çalışır.

İlk verilen ifadelerde 'Ben bilmiyordum bunu çikolata paketi sanıyordum' sözleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları işini iyi bilen Türk Polis Teşkilatı ve savcılarımız tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir.''

13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş,  81 kişi de yaralanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...