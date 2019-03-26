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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile bağlantılı isimlerin Millet İttifakı'nın aday listelerinde olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane 'bu PKK'lı değildir' diye itiraz edemiyorlar" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir."

CHP'nin Beyoğlu'da Alper Taş'ı aday göstermesini de eleştiren Soylu, "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha... Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net" ifadelerini kullandı.