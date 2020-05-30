Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Bunlardan ikisinin 500 bin lira ödülle aranan ve gri kategoride yer alan sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu Beritan Van kod adlı Nahide Timur ile sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu Serhildan Evrak kod adlı Dilan İlhan olduğu belirlendi.



Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise sözde Herekol sorumlusu Sidar Kamışlı kod adlı terörist olduğu tespit edildi.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."

