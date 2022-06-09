Bakan Soylu: Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancıların 'seyahat belgelerini' kontrol edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.



Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ''Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin'' dedi.



Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanı, amacın kamyon kasasında yakalanan göçmenlere ilişkin şoförlerin ''Brandayı kesip binmiş haberim yok'' ifadesinin önüne geçebilmek olduğu kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin