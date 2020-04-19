Bakan Soylu: Türk polisi yakalar da, yardım da eder

İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan sürücünün görüntülerini sosyal medyadan "Türk polisi yakalar da, yardım da eder" notuyla paylaştı.

DHA 19.04.2020 - 17:03 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 17:12

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Konya'da polis, sosyal medyada paylaşılan videoda, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

''Polise yakalanmadan'' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücünün, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de" demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek, "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor.

Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye ''tehlikeli araç kullanmak'' ve ''sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak''tan toplam 1516 TL para cezası uygulandı.

''PİŞMANIM, EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTIM''

Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

BAKAN SOYLU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sayfasındaki görüntüleri paylaşarak, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder. Burada hem yakalamış hem yardım etmiş" ifadelerini kullandı.

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