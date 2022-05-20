Bakan Soylu ülkesine dönen göçmen sayısını açıkladı

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Ülkesine gönüllü olarak dönen göçmen sayısı 502 bin kişiye ulaştı.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması'nda konuşan Soylu, Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacıların speküle edildiğini söyledi.



" Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebilecek miyiz, bizi kendi memleketimize geri döndürün' diye yüzlerce defa soruyla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad."