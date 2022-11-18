Bakan Soylu: Yabancıların seçimde oy kullanması mümkün değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.



Bakan Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.



Türkiye'de 3 milyon 595 bin Suriyeli'nin yaşadığını söyleyen Soylu, "Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değildir bu iddialar İstihbarat örgütlerinin Türkiye'ye oyunudur" dedi.

"200 TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ"

Soylu, son dönemde 200 terör saldırısının da engellendiğini belirtti.

"Mersin ve İstiklal saldırıları yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiyeye küresel istikrarsızlık çekme girişimidir" diyen Soylu, "Türkiye yüzyılını engelleme çabasıdır. Talimatın geldiği yer aynıdır" diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"İstiklal saldırısı PKK nın daha önce gerçekleştirdiği sivil katliamlardandır. Saldırının arkasındaki yapıyı tek tek deşifre ediyoruz."



