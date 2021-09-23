Bakan Soylu: Yüksekova'da 566 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyon sonucu 566 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" diyerek emniyet mensuplarını kutladı.

