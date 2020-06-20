Bakan Soylu: 1127 ağır hasarlı bölüm var

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'deki 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Soylu, "1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var" dedi.

Sadece Bingöl'e 4 binin üzerinde çadır gönderildiğini söyleyen Soylu, Kızılay'ın da 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttını söyledi.



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