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Bakan Soylu'dan 14 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimleri ve bakanların milletvekili adayı olması kararıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, ''Milletvekili olmak ya da olmamak, ya da nereden olmak tartışmasının içerisine girmek davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.'' dedi.

Bakan Soylu'dan 14 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir. Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü 'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."

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