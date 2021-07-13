Bakan Soylu'dan 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

Ağustos ayından itibaren;

15 yaş altı çocukların veli veya vasileri;

e-Devlet üzerinden

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEDEN

Kimlik Başvurusu yapabilecekler ⬇️



➡️ Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor @TCNufus pic.twitter.com/WSwwLAM8PF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2021