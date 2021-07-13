Bakan Soylu'dan 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 14:23

Bakan Soylu'dan 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin açıklama

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Emniyet'ten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek

Emniyet'ten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

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