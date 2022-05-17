Bakan Soylu'dan 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına yanıt

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Hepimiz il başkanlığından geliyoruz. Ama biz çıkıp hiçbir zaman 'katil devlet' demedik. Siyasetimize anarşizm, terörizm bulaştırılmaya çalışılıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

İstanbul'un nefes alabileceği bir yerin yapımına geçmişte yaptıklarınızla nasıl itiraz edeceksiniz. İstanbul Havalimanı olmasaydı trafik çekilmez olurdu.