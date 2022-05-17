Bakan Soylu'dan 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına yanıt

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na yönelik eleştirilere bir yanıt da İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Soylu, ''Geçmişe bakınca millet bahçesi itirazını nasıl yaparsınız'' dedi.

Haberler 17.05.2022 - 13:16

Bakan Soylu'dan 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına yanıt

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Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'na gitti

Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'na gitti

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İçişleri Bakanı , yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Hepimiz il başkanlığından geliyoruz. Ama biz çıkıp hiçbir zaman 'katil devlet' demedik. Siyasetimize anarşizm, terörizm bulaştırılmaya çalışılıyor. 

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

İstanbul'un nefes alabileceği bir yerin yapımına geçmişte yaptıklarınızla nasıl itiraz edeceksiniz. İstanbul Havalimanı olmasaydı trafik çekilmez olurdu.

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