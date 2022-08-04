Bakan Soylu'dan cemevi saldırılarına ilişkin açıklama

Ankara'daki cemevi saldırılarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığını hatırlatan Soylu, "Bulunduğu illerde değil Ankara'da, bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı, bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon" dedi.

"Bu tür olaylarda hep kendini deliliğe verenler ortaya çıkıyor" diyen Soylu, "İşte 'O delidir, bu bunu yapar.' Bu deliler, ben 10 yıldır Ankara'dayım 10 yılda Ankara'da bu 3 adrese bir saatte gidemem, nasıl oluyor da İzmir'den geliyor da veya Eskişehir'den geçiyor Ankara'ya, 3 saatte, bunu yapıyor? diye konuştu.

Soylu, "Tekrar söylüyorum eski Türkiye'nin ayak izleridir. Zaten yargı bir karar verdi, bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan zanlı "ihali bir güç tarafından yönlendirildiğini" söylemişti.

45 DAKİKADA 3 SALDIRI



Başkentte cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti.



Olay sonrası Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.





ESKİŞEHİR YOLUNDA YAKALANDI



Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı.



Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.