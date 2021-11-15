Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi döneminde emniyet kemeri kullanma oranının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Haberler - NTV Haber 15.11.2021 - 14:52

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı 'dan emniyet kemeri uyarısı geldi.

Twitter'dan konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Bakan Soylu, "Emniyet kemeri takma oranı şehir içinde yüzde 85'lerden yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü" dedi.

Soylu, emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 60 azalttığını da vurguladı.

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