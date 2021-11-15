Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı geldi.



Twitter'dan konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Bakan Soylu, "Emniyet kemeri takma oranı şehir içinde yüzde 85'lerden yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü" dedi.



Soylu, emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 60 azalttığını da vurguladı.

Üzülerek söylemeliyim ki;

Pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü.



Emniyet Kemeri takma oranı

%85'lerden;

▪️Şehir içinde %45'lere,

▪️Şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştü.



Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için ⬇️#BiHareketineBakarHayat pic.twitter.com/0bGPpgmen2 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 15, 2021