Bakan Soylu'dan 'istifa' sloganı tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler devletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler" dedi.

Bakan Soylu'dan 'istifa' sloganı tepkisi

İçişleri Bakanı , Süper Lig'de oynanan -Konyaspor ve -Antalyaspor karşılaşmalarında tribünlerde ‘istifa’ sloganı atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

Bakan Soylu, “Dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler biraz devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulaklarını versinler. Burada insanlar yaşıyorlar ve burada yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir.” dedi.  

“HODRİ MEYDAN” 

‘Bir karmaşa çıkarmaya çalışanlar olabilir’ diyen Soylu, “ meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz, 3-5 tane bu meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da ’nin geleceğini karartma hakkı verilmez. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Bölerlerse bu milletin karşı kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan.” dedi.  

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