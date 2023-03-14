Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bugün flama günü değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 37. gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayraklarını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bayraklarını asmış. Ankara'dan bayrakların kaldırılması için talimat geldi." açıklamasına tepki gösterdi.



''NE GEREK VAR BUNLARA?''

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar. Kılıçdaroğlu gelecek diye eğer mezarlık büyükşehir flaması ile süsleniyorsa bu ayıptır. Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var. Burada çalışan insanları birbirine düşürecek bir anlayışı ortaya koymayalım.

''BURASI SİYASETİN BU DENLİ YAPILACAK BİR YERİ DEĞİLDİR, ANKARA'DA YAPABİLİRSİNİZ''

Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var.''