Bakan Soylu'dan, patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Şemdinli'de bir polis memurunun aracında 52,5 kilogram patlayıcıyla yakalanmasına yönelik olayı değerlendirdi. Patlayıcıların Kuzey Irak'tan Şemdinli'ye getirildiğini belirten Soylu, hedefin ise İstanbul olduğunu söyledi. Araçta yakalanan polis memurunun 2019 yılında ihraç edildiğini de belirten Soylu, yargı yoluyla göreve geri dönüş yapan polisin İstanbul'da görevli olduğunu vurguladı.

Haberler - NTV Haber 22.03.2022 - 10:03

Bakan Soylu'dan, patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

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Polis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı

Polis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı

İçişleri Bakanı , 'nin Yüksekova ilçesinde patlayıcıyla yakalanan polisin 2019'da ihraç edilip, mahkeme kararıyla mesleğe döndüğünü belirterek "Hedef İstanbul'du" dedi.

''PATLAYICILAR KUZEY IRAK'TAN ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİ''

Bakan Soylu şöyle konuştu:

''Aktarım sanırım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli'ye malzemeyi koyuyorlar. Lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar. Geliyor arabayı alıyor ve götürüyor.

"POLİS 2019'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ"

Bu polis memurunu biz 2019 yılının başında ihraç etmişiz. Adi suçtan dolayı. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla tekrar geri geliyor. Sonra başka bir yere vermişiz.

Polisin kullandığı araçta, 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti. Polisin kullandığı araçta, 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

''HEDEF İSTANBUL'DU''

Oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedef istanbul. Şu ana kadar gördüğümüz nokta. Yani 52,5 kilo patlayıcı büyük bir patlayıcı ve önemli bir patlayıcı. Oradaki bir araç olduğu için ve bir polis memuru olduğu için bizim bunu atlayabileceğimizi düşünmüşler. Ama arkadaşlarımız ince ve nitelikli bir çalışmayla birlikte bunu yakaladılar.''

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