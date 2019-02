İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." açıklamasını yaptı.



Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, İstanbul'da aralarında sözde Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 8 DHKP/C'li teröristin yakalandığını anımsatarak, "Teröristleri sadece dağlarda değil şehirlerdeki inlerinde de uzun zamandan beri takip ediyorduk. Allah nasip etti hepsini bir yerde yakaladık." diye konuştu.



Hocalı katliamı kurbanlarını da anan Soylu, "Hocalı'da 27 yıl önce bugün 613 sivil Azeri kardeşimiz maalesef Ermenilerce katledilmiştir. Kimse özür dilemedi, aksine bu katliamı yapanlar Ermenistan'da yüksek makamlara getirildi. Hocalı hadisesi bir katliamdır. Dünya 27 yıldır bu utançla yaşamaktadır." ifadesini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın AB Parlamentosu'na zarar verdiği olaylara değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Avrupa'da Apo için eylem yapan PKK'lılar dönmüşler AB konseyi binasına saldırmışlar. 3 polisi taşla yaralamışlar. Avrupa bunlara yıllardır hamilik yapıyordu. Her türlü imkanı sağlıyordu. Ne oldu? Sahip çıkabildi mi? Kontrol edebildi mi? PKK Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını elinde tutmaktadır. Avrupa'nın ortasında haraç topluyor. Her türlü illegal işlerin içinde. Tek tük yasak getirmeye başladılar ama iş işten geçti, kontrolden tamamen çıktılar. Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadelede bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize 'Bunlar terörist, gelin bize yardım edin.' diyecekler."



Bakan Soylu, "HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere, bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır." diye konuştu.



Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla büyük bir dönüşüm geçirdiğine vurgu yapan Soylu, "Başı açığı da örtülüsü de Meclis'e giriyor mu? Giriyor. Peki ne oldu? Zayıfladık mı? Daha mı büyüdük? Cumhuriyetimiz daha güçlendi." değerlendirmesini yaptı.



"HDP İLE BİRLİKTE İSTANBUL'UN CANINI OKUYACAKLAR"

"İstanbul'a HDP'yi bulaştırmayın, ne olursunuz." diyen Soylu, "Bunlar birlikte ittifak ediyorlar, belediye meclis üyelerini beraber aynı listeden koyuyorlar ve HDP ile birlikte İstanbul'un canını okuyacaklar. Bu kadar açık ve net." ifadelerini kullandı.



31 Mart seçimlerinin önemine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye ilerleme ve yükselme dönemine dönmüştür. İç güvenliğin olmazsa olmaz şartı siyasi istikrardır. Türkiye çok büyük bir fırsat yakalamıştır. Türkiye, önümüzdeki 4,5 yıl inşallah büyük sıçramasını gerçekleştirecektir. Bunun için aziz milletimizin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.



Kadın buluşması programından sonra AK Parti Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara hitap etti.



Uyuşturucu ile mücadelede Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara değinen Soylu, şöyle konuştu:



"57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de uyuşturucu liderini kulaklarından tutup kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Son 1,5 ayda yaklaşık 7,2 ton esrarı 1 günde Diyarbakır'da yakaladık. 28 Avrupa ülkesinin 1 yıllık yakalamaları kadar. Nasıl teröristlerin inlerine giriyorsak uyuşturucu satıcıları da aynı. Bunları yerin dibine gömmezsek namerdiz."



Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları ile teröristlere büyük darbeler verdiğini söyleyen Soylu, "Teröristler şu an kafalarını çıkaramıyorlar. Evlatlarımız onları bekliyor. Kafalarını çıkardıkları anda gereğini yerine getiriyorlar. Hele şimdi insansız hava aracının içine bir şey yaptık, mayıs ayının sonuna doğru inşallah takacağız onları. Bırakın dağda yürümeyi, dağda başını çıkaran terörist göremeyeceksiniz. Türkiye'nin bu sıçramasına bugüne kadar olduğunuz gibi bundan sonra da sizin destek olmanızı istiyoruz." dedi.



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de Bakan Soylu ile programlara katıldı.



Eyüpsultanlı seçmenlerden Köken için destek isteyen Soylu, "Deniz Başkan sıradan biri değildir. Sıradan bir belediyeci değildir. İyi bir yöneticidir. Eyüp'te örnek bir belediyeciliği gösterecektir. Önümüzdeki 5 sene Binali Bey de İstanbul'da tarih yazacaktır." diye konuştu.



Bakan Soylu'nun mitingini Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi de seçim otobüsünün üzerinden izledi.



"ABD'Yİ TAKMADAN OPERASYON YAPIYORUZ"

Bakan Süleyman Soylu halka hitabından sonra Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.



Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin tarih boyunca her dönem mazlumlara kucak açtığını belirterek, "Bu millet hiçbir zaman ensar ruhunu kaybetmedi. Biz 3-5 kuruşun hesabını yapan bir millet hiç olmadık. Bizim güçlü olmamız ve birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bu topraklarda verilen kararlar çok önemlidir. Bu toprakların attığı her adım önemlidir." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye krizinde yaptıklarının tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla Avrupa ile arasındaki farkı kapattığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:



"İlk kez Avrupa ile aramızdaki farkı kapatıyoruz. İlk kez 81 ilde üniversitelerimiz var. İlmi yeşertmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her yerinde havalimanlarımız var. İlk kez dünyanın en güvenli enerji geçiş yolu oluyoruz. İlk kez, sen sınırlarının dışında operasyon yapamazsın diyen ABD'yi takmadan operasyon yapıyoruz. Bu milletin iradesiyle ilk kez o kadar çok şey yapıyoruz ki..."



Bakan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:



"FETÖ konusunda çok önemli operasyonlar yaptık, yenileri de topun ağzında şu anda. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. Dünyanın en büyük istihbari örgütlerindendir. İstihbari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına sızarlar. Devlet özellikle FETÖ'nün temizlenmesi konusunda senkronize çalışma içindedir, kararlıdır. ABD, FETÖ'ye okullarını kiralayarak yılda 800 milyon dolar kaynak aktarmaktadır. Burada söylüyorum, ABD'nin dünyaca ünlü iki üssünde FETÖ'nün okulları caridir. Askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da, birisi de Arizona'dadır. Bizi ahmak zannetmesinler. Bir taraftan Arizona'da FETÖ'ye okul vereceksin, bir taraftan da ben terörle mücadele ediyorum diyeceksin."



Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde yeni istihbari bilgilere sahip olduklarını açıklayan Soylu, "Bu PKK'lıların güzel bir huyu var; yakalandıklarında çok güzel ötüyorlar." dedi.



"15 BİN YENİ POLİS ALINACAK"

Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.



Cumhur İttifakı'nın aleni bir ittifak olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "Biz burada MHP'li kardeşlerimizle beraber aynı sofradayız. Temenni ederim ki Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerle aynı masada otursun." ifadelerini kullandı.



Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.



Bakan Soylu konuşmasının ardından salondaki vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



Süleyman Soylu, kültür merkezindeki programından sonra AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi gençlerle çay içip sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.



Bakan Soylu, isteğini kırmayarak üniversite öğrencisi Musa Gümüştekin'e tespihini hediye etti.



AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla doğum gününü kutlamak istediklerini söylemesi üzerine ise Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda canlı yayında. Başka zaman inşallah." dedi.



Bakan Soylu, bir gencin kız isteme merasimine katılması ricası üzerine de "Seçimlerden sonra gidip isteyelim." diye konuştu.