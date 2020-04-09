Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya, inanmaya devam edelim" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 13:15 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 13:18

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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