Bakan Soylu'dan sığınmacı açıklaması

Sığınmacı konusu siyasetin ve toplumun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamaları "tahrik" olarak nitelendirdi.

"Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler" diyen Soylu, "Bunun için bir çalışma yapılıyor" dedi.

Konunun provoke edilmeye çalıştığını belirten Bakan, "Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır" diye konuştu.





İçişleri Bakanı Soylu, bayramda ülkelerine gidip sonra geri dönen Suriyeli sığınmacılar için de "Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var" ifadelerini kullandı.

"500 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ"

Bakan Soylu, sığınmacılarla ilgili bazı sayıları da paylaştı. 330 bin kaçak göçmenin yakalanarak geri gönderildiğini söyleyen Soylu, 700 bin kaçak göçmenin de Avrupa'ya geçtiğini söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre; 500 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü.

Soylu, 2021 yılı sonu itibarıyla 192 bin Suriyelinin Türk vatandaşlığı aldığını bunun 120 bininin karı koca geri kalanının ise çocuk olduğu bilgisini verdi.