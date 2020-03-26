Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sorusuna yanıt

NTV Haber 26.03.2020 - 12:16 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 12:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''(Sosyal izolasyon konusunda) Doğu, Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sıkıntı var; Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.
(Sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt) Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde; bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak tedbirleri artırabiliriz.
Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceğimizi düşünürsek alabileceğimiz en yüksek tedbiri alabiliriz.''
''2551 PROVOKATİF HESAP TESPİT EDİLDİ''
Bakan Soylu, 2551 provokatif hesap tespit edildiğini 449'una işlem yapıldığını ve diğerlerine işlem yapılmaya devam edildiğini de belirtti.
Soylu bu kişilerle ilgili ''Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı'' dedi.
''SEMT PAZARLARINI YASAKLAMAYACAĞIZ AMA TEDBİRLERİ ARTIRACAĞIZ''
İçişleri Bakanı Soylu, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız" değerlendirmesinde de bulundu.