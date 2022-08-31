Bakan Soylu'dan THODEX açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kırmızı bülteni bir kez daha göndermiş olduk geçen haziran ayında. Dün itibarıyla orada Arnavutluk'ta yakalanmış oldu. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığımız ve Arnavutluk emniyetiyle teması kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu arz ettik. İki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Temaslarda bulundular iade süreçleri için.

Normalde iade süreçleri biraz uzun sürebilir. İki tür iade süreci var. Deport edilebilir, bu kısa bir süreçtir. Ama ülkeler mahkemeye taşınmış süreçler için bunu kullanmazlar. Orada mahkemeye çıkacak. Mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iade zamanı. Bu karara göre iadeyi bekliyoruz. Arnavutluk makamları bize destek olacak şekilde tavır sergilediler.

Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye başka bir noktaya taşınmak isteniyor gibi bir kaygı var. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, bu çabanın sebebinin henüz ne olduğunu anlayabilmiş değilim.

Toplumu kaosa sürüklemeye çalışan bir tavır var. Bu eski Türkiye'de kaldı. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar ve beceremeyecekler. Polis karşıtlığı, öğretmen karşıtlığı oluşturmayınız. Buradan beslenmeyiniz.

Kayseri'de bir polisimize şiddet uygulandı. O uygulananla ilgili müdahalede tutuklama oldu dün akşam. Hak ve haksızlık önemlidir. Kanunda ne yazıyor, buna bakmak lazım. Keşke kimse kusur ve suç işlemese.

Hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından güçlüdür. Bu gücü ve milletin lehine kullandığımızıda belirtmek isterim."