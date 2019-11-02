İçişleri Bakanı Soylu'dan, yakalanan DAEŞ'lilerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, yakalanan DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. (DAEŞ'lilerin vatandaşlıktan çıkarılması) Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş."'' ifadesini kullandı.

''BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI''

Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili ise '''Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor'' dedi.



İçişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinin göç politikasıyla ilgili ise ''Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır'' değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'DA TABELA DÜZENLEMESİ

Soylu, 5 Kasım'a kadar İstanbul'daki tabelaların da standart hale getirileceğini söyledi.