Bakan Soylu'dan Yunanistan'a tepki: Milyonda birini Türkiye yapsa Avrupa ayaktaydı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan polislerinin 1 mültecinin öldüğü 5 mültecinin de yaralandığı saldırısına tepki gösterdi.

"Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor" diyen Soylu, şunları kaydetti:



"Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı."

SON SAYIYI VERDİ

Bakan Soylu, Yunanistan'a geçen göçmen sayısıyla ilgili açıklama da yapmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844" ifadelerini kullandı.

YUNAN POLİSİNDEN GÖÇMENLERE GAZ