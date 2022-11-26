Bakan Soylu: İBB'ye kayyum atanması gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.



Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını söyledi.



2019 yerel seçimlerinin ardından başlatılan işlemlere ilişkin rakamları paylaşan Soylu, ''Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir'' diye konuştu.

İBB'DEKİ SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır'' dedi.

Soylu şöyle devam etti:



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir.

KAYYUM ATANIR MI?

1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gündemimizde yok.''