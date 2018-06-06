İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de katıldığı programda, Kandil'e yönelik operasyonun ortaya konulacak zamanlamayla belirleneceğini belirtti.



Kandil'e yönelik olası operasyonu "büyük operasyon" olarak yorumlayan Soylu, "Bunlar büyük operasyonlardır. Seçimle, seçim öncesiyle ve seçim sonrasıyla alakalı değildir. Örneğin; Zeytin Dalı Operasyonu da büyük bir operasyondur. Kandil Operasyonu da büyük bir operasyondur. Kandil Operasyonu uzun zamandan beri Türkiye'nin zihninde ve hazırlığında vardır." ifadesini kullandı.



Terörün kaynağında kurutulması gerektiğini dile getiren Soylu, "Bir öncelik yapıldı. Neye göre yapıldı? Afrin'e göre yapıldı. Çünkü Afrin'e ciddi bir yığınak yapıyorlardı. Bu yığınaklardan itibaren bizim hedefimiz Afrin'e yöneldi. Çünkü çok uzun zamandan beri Cumhurbaşkanımızın da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de ortak kararı var; terör kaynağında kurutulmalıdır. Eğer terör kaynağında kurutulmazsa siz sürekli defansif oynamak zorundasınız. Burada da bugüne kadar ortaya koyduğumuz politikalar çerçevesinde hep kayıp veren taraf olduk ve hep kayıp verdikten sonra operasyon yaptık. Dikkat ederseniz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle ilgili içimizde bulunan insanlar temizlendikten, aslında sayımız da azaldıktan sonra çok daha etkin bir mücadele yapmaya başladık. Bir taraftan teknolojik kabiliyetimizi yükselttik, öte taraftan da sürekli personel takviyesi yaptık, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek jandarma, gerek Polis Özel Hareket, önemli ölçüde personel takviyesi yaptık, uzmanlaşma gerçekleştirdik." diye konuştu.



"İÇERİDE 2017'DE 2 BİN 500 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



"Aynı zamanda da iç hattımızı iyi koruduk." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:



"İç hat neresi? İçişleri Bakanlığı İç Harekatları çerçevesinde bunu söyleyebilirim. Terör tarihinde teröristlerin kullandığı barınakları ve sığınakları tespit ettik. İnsansız hava araçlarımızla sürekli oraları gözetim ve denetim altında tuttuk. İstihbaratımızı iyi tuttuk ve içeride 2017'de 2 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu çok büyük bir rakamdır. Bunların hepsi bizim yaptığımız operasyonlarla gerçekleşen, onların bize saldırısıyla, onların kayıplarıyla gerçekleşen değil, bizim yaptığımız operasyonlarla gerçekleşen... Binlerce sığınak ve barınak ortadan kaldırıldı. Bütün bunlar aslında içeride ilk önce güvenliği sağlayabilmek ve ardından da terörün çıktığı yer, birinci neresiydi; DEAŞ tehdidiydi. Neresiydi? Celabrus, Azez, Mare. Oraya 2 bin kilometre girdik. Özellikle oraya girmemizin iki önemli avantajı oldu. Birincisi şuydu; Celabrus, Azez, Mare'den Türkiye'ye saldırabilecek DEAŞ unsurlarını oradan püskürttük ve orayı güvenlikli bir alan haline getirdik. Türkiye'den de 170 bin Suriyeli, ramazan ayının başından itibaren de 89 bin Suriyeliyi oraya göndermiş olduk. Bu sayının çok daha artacağını düşünüyorum."



"KANDİL BİZE ESKİSİ KADAR UZAK BİR HEDEF DEĞİL"



Hakkari ve Şırnak sınırının kolay yönetilebilecek sınırlar olmadığını, zor coğrafyada terörle mücadele edildiğini vurgulayan Soylu, "Oralara çok gittim, oraları çok gördüm. Oralarda terörle mücadele kolay bir iş değildir. Yapılması gereken ya sınırınızı içeri çekeceksiniz ki biz orada güvenlik yolları yapıyoruz, birçok yol açıyoruz, ya içeri çekeceksiniz daha güvenli hale getireceksiniz, ya da biraz daha ileride 20-25 kilometre ilerde düze ineceksiniz ve orada savunma hattınızı kuracaksınız. Şimdi hem o 25-26-27 kilometrede bir hat kuruyoruz ama öte yandan da şu bir gerçek, Kandil bize eskisi kadar uzak bir hedef değil. Türkiye'nin bu konuda teknolojik kabiliyeti, kapasitesi, insan kaynağı, insansız hava aracı, keşfi, gözetlemesi, istihbaratı çok üst düzeyde. Türkiye bunun hazırlığını çok uzun zamandan beri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"KANDİL ORADA DURDUĞU MÜDDETÇE DİYARBAKIR ÖZGÜR DEĞİLDİR"



İçişleri Bakanı Soylu, güvenli bölgede oluşturulan ilk hattın iyi örüldüğünü belirterek, şunları söyledi:



"25-26 kilometrede o hat iyi örülmüştür. Bundan sonra da zannediyorum yapılacak çalışmalarla bu artık bizim için zamanlama meselesidir. Bu bizim için zor bir mesele değildir, tamamen bir zamanlama meselesidir. Bir siyasal ve sosyolojik etkisi de vardır Kandil'in. Kandil orada durduğu müddetçe Diyarbakır özgür değildir. Simgesel anlamının ötesinde baskı anlamı var. Terör örgütü mensubu eli silahlı şekilde Diyarbakır'da birisini tehdit edemiyor artık ama şöyle olabiliyor; telefon ya da x bir haberleşme cihazıyla herhangi birisine Diyarbakır'da bulunan sözde milisleri şöyledir böyledir diyebiliyor. O kentte yaşadığınızı düşünün. O kentte yaşarken böyle bir baskıyla karşı karşıyaysanız veya en azından böyle bir haber gelebileceğini düşünebiliyorsanız özgür hareket etme kabiliyetiniz ortada yoktur. Türkiye için, ülkemiz için Kandil'in alınması vazgeçilmezdir. Bu kadar açık ve nettir. Bunun da zamanı gelecek ve çok rahat şekilde gerçekleştirilecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın."



Kandil'e yönelik olası operasyonun seçimle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Soylu, "Seçimle ilişkilendirilmesini tamamen manipülatif olarak görüyorum, alakası da yok. Seçimden önce de sonra da olabilir. Bu bizim zamanlamamıza aittir. Onun için bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak ve bunu siyasal bir konu haline getirmeyi de son derece Türkiye'nin güvenliği açısından da sakıncalı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Süleyman Soylu, şunları kaydetti:



"Biz Kandil'e baskı oluşturduğumuzda oradan Sincar'a kaçıyorlar hemen. Özellikle bu PKK'nın sözde büyükleri hemen kendilerine yeni bir koruma alanı almaya çalışıyorlar ve oraya gitmeye çalışıyorlar. Bilesiniz ki bizim için Kandil, Sincar, terörün bulunduğu neresi varsa biz buraya hayat vermemekle sorumluyuz. Eski Türkiye değiliz artık. Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kabiliyetine sahip bir Türkiye var bugün."



AF KONUSU



Soylu, AK Parti olarak seçim gündemlerinde affın olmadığını ama Cumhur İttifakı'nda birlikte oldukları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin kendi seçim beyannamesinde ve değerlendirmelerinde böyle bir gündemin bulunduğunu anlattı.



Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz bugün bir ittifak yapıyoruz ama bir hükümet koalisyonuna adım atmış değiliz. Bu elbette seçim sonucunda bulunacak. Biz bir hükümet içerisinde birlikte olacak mıyız olmayacak mıyız? Bu konudaki değerlendirme, seçim bittikten sonra. Ama bugün hakikaten MHP ile çok düzgün, ilkeleri çok net belli olmuş iki ayrı siyasi partinin, ortak bir takım değerler üzerinde bir araya geldiği bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakı da olumlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Milletimizin faydasına bir ittifak gerçekleştiriyoruz. MHP'nin kendine ait bir düşüncesi olabilir. Biz bugün ittifaktayız. Dün ayrı siyasal partilerdeydik, ayrı siyasal zeminlerimiz var, ayrı değerlendirmelerimiz var, ayrı siyasal perspektiflerimiz var. Ama Türkiye'nin geleceği için bir ittifakta bir araya geldik, oranın da kendine ait bir seçim beyannamesi var, bizim de kendimize ait bir seçim beyannamemiz var, çok net."



"Ortak paydada öyleyse af yok diyebiliyorsunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Bizim kendi seçim beyannamemizde, kendi değerlendirmemizde böyle bir bakışımız söz konusu değildir." dedi.



Soylu, "İlerisi için de ittifakta sıkıntı yaratma ihtimali var mı affın?" sorusuna karşılık, "Böyle bir şeyin hiçbir sıkıntısı olmaz. Çünkü bununla başlayan bir şey değil ki bununla bitecek olsun." yanıtını verdi.



"TARTIŞILMASINI BİLE YANLIŞ GÖRÜYORUM"



Tutuksuz yargılamanın, tutuklu yargılamanın önüne geçtiği değerlendirmelerine ilişkin görüşü sorulan Soylu, şunları söyledi:



"Bu da yanlış. Karşılaştığımız örgüt Türkiye'yi top yekun ele geçirmeye çalışan bir örgüt. Bir düşünün, FETÖ'cüler Türkiye'yi yönetiyorlar. Ne halde olursunuz? Bir, demokrasi ortadan kalkar. İki, hukukun üstünlüğü ortadan kalkar, üç Türkiye bağımlı hale gelir. Dört, herkes kendini baskı içinde, fanus içinde görür. Bu kadar açık ve nettir. Burada, buna ait bir tedbiri geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu milleti korumak esastır. Bunun tartışılmasını bile yanlış görüyorum. Buradaki denge, elbetteki hukukun vereceği karardır. Hukukun verdiği kararlar üzerinden bunlar yapılır. Ama bir tedbir, elbetteki biz güvenlik tarafı olarak söylüyorum, tedbiri isteriz. Tedbir önemlidir çünkü."



BEDELLİ ASKERLİK KONUSU



Bakan Soylu, bedelli askerlik konusuna ilişkin ise Türkiye'de her dönem bedelli askerliğin konuşulduğunu ifade etti.



Terörle mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, şunları dile getirdi:



"Bir şehit veriyoruz, binlerce insan arkasında. Kandil, Afrin, Cerablus sınırlarımız dışında binlerce evladımız var, kahramanımız var. Sınırlarımızı bekleyen binlerce kahramanımız var. Terörle uğraşıyorlar, düzensiz göçle uğraşıyorlar, uyuşturucuyla uğraşıyorlar. Bunların hepsi doğru. Şimdi bu kararı vermek öyle kolay bir iş değildir. Onun için AK Parti bunu kendi içerisinde değerlendirdi. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, seçim sonrası bu tekrar oturulur, konuşulur. Daha önce de bedelli çıktı ve istenilen başvuru 8'de 2 oranında oldu. Yani potansiyelle başvuru arasındaki toplam oran. Şimdi seçim sonrası bunlar oturulup konuşulur. Ama şu bizi üzer, biz bunun siyasal bakışı değiliz. 'Seçim var, acaba buradan bir oy devşirilebilir mi?' diye böyle bir baskı karşısında el teslim durmak değil. Eğer seçimden sonra elbetteki Türkiye'nin ihtiyaçları bunu gerektiriyorsa, hakikaten önemli derecede buna ihtiyacımız varsa ve toplum da bu konuda 'evet bu olabilir' diye değerlendirme ortaya koyabiliyorsa ve biz bunu anlayabiliyorsak, bu düşünülebilir ve değerlendirilebilir ama meselenin iki tarafını da görmek gerekir."



"EN KALİTELİ TAKSİ İSTANBUL'DA OLACAK"



Vatandaşların taksilerin daha iyi hizmet vermesiyle UBER ve benzerlerine yönelmemesiyle ilgili nelerin yapılacağına ilişkin soru üzerine Soylu, UBER'de başka bir belgenin taksi taşımacılığı için yetkisiz kullanıldığını, bunun korsan olduğunu söyledi.



Anayasa Mahkemesinin 2015 nisan ayında korsan taşımacılığı iptal ettiğini hatırlatan Soylu, "UBER'e bugün ceza kesilmeye başlanmadı, UBER'e iki yıldır ceza kesiliyor. Taksimetreli taksi olmayan, normal bir taksi olan, korsan... İkisinin arasında çok fark yok. İkisi de aynı. Birisi kurumsal birisi daha bireysel. İkisini de şu an bizim bağlama yetkimiz yok. 2015'in nisanında Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi, işleten ile sürücü arasındaki bir ihtilaf sebebiyle iptal etmiş." diye konuştu.



Kanunda belirtildiği üzere özellikle bu tip taşımalarda hiçbir şekilde komisyon alınamadığını anlatan Soylu, taksiciliğin bireysel bir iş olduğunu, karteller ve daha üst kurumlar bunu kendi adlarına yönetmesin diye komisyon alınamayacağına ilişkin kanunun bulunduğunu dile getirdi.



Soylu, "Üçüncüsü bunlar vergilerini Türkiye'ye de vermiyorlar. Şimdi devlet ne yapsın? Üç tane kıstas var. Devlet buna 'hayır devam edin' mi desin bir hukuksuzluğu göre göre. Devletin de taksicilerin de yapması gereken bir şey daha var. Onu yapmaya başladık zannediyorum önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımız bunu görecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı. Bu üç temel muhatap olarak bu konuda yani taksilerimizin konforunun yükselmesi ve herkesin şikayet ettiği bir takım unsurlar var. Ben taksi duraklarına da çeşitli münasebetlerle gidip görüşüyorum. Onlar da aynısını söylüyor. Bu şikayetleri ortadan kaldıracağız. Eğer kaldırmazsak, biz de gereğini yapmak zorunda kalırız. Onlar da istiyor zaten. Siz de gereğini yapın. Onlar da üst segment alışlara başladı."



Bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İ Taksi" hizmeti verdiğini hatırlatan Soylu, mahalli idarelerin bunu yapabilme hakkı olduğunu dile getirdi.



Bu konuda en kaliteli taksinin İstanbul'da olacağını anlatan Soylu, "Bütün Türkiye, bütün dünya İstanbul'u taksi taşımacılığı konusunda örnek gösterecektir. Vatandaşımızın haklı sitemleri vardır. Bizim görevimiz haklı sitemleri ortadan kaldırmaktır. Taksicilerin görevi de odur." dedi.



UBER sürücüleri ve taksi şoförleri arasında çıkan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, "Şiddet kesinlikle tasvip edilemez. Çünkü hukuk devletiyiz biz. Neyin şiddetini olaya koyacaksınız? Siz devlete söylersiniz, devlet bunun gereğini yerine getirir. Hiç kimsenin bu konuda kendi ceza verme kabiliyeti olması mümkün değildir." dedi.

