İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını kullanarak devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.



İçişleri Bakanı Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne süren bir kişinin, para karşılığında devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Polis, yaptığı incelemede söz konusu şüphelinin Ş.A. olduğunu belirledi.



Ekipler, yakın takibe aldıkları zanlının, işe yerleştirme vaadiyle kandırdığı vatandaşlara "parayı gönderdikten sonra işe girme süreçlerinin hızlanacağı", "Ankara'da işleri takip ettiği" yönünde mesajlar gönderdiğini, ayrıca yatırılan paraları alabilmek için İstanbul'un bir ilçesine bağlı banka şubelerini kullandığını tespit etti.



Şüphelinin dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu da belirlendi.



Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

