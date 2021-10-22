Bakan Soylu: Önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, göç tehdidine değindi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından günde 5 bin Afgan'ın İran sınırlarını zorladığını belirten Soylu, "Üç binini durduruyorlar, iki bini İran içine giriyor. 3.5 milyonun üzerinde İran'da Afgan var. Bunların 2 milyonu hareket etmeye hazır" dedi.

Soylu, "Her gün gelen 2 bin kişiyi de bunun üzerine ilave ederseniz aslında çok önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İran da bu göç dalgasını engellemek için elinden geleni yapıyor. İlk kez sınırlarında bir kamp kurmaya başladı" diye konuştu.

Göç konusunda Batı dünyasına da tepki gösteren Soylu, "Batı kendi içinde yaşadığı karmaşıklığı gündeminden çıkarabilmek için tüm sorunları acımasız bir şekilde doğuya yıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEYE ALMASI



Uluslararası Mali Eylem Gücü, Türkiye'yi "kara para aklama" ve "terörizmin finansmanı" ile mücadele konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı. Soylu'nun gündeminde bu konuda vardı.

"Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir. Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı da içerden çıkarmamızı isterler."

BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ

Bakan Soylu 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala açıklamasına da "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.