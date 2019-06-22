İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de Trabzonlu iş insanları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda buluştu.



Türkiye'nin uzun zaman sonra ilk kez yükseldiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"Paranın miktarını artırmak başka bir şeydir. İlk kez yükseliyoruz biz. Yurt dışına arkadaşlarımız gittiği zaman, Almanya'dan arkadaşlarımız geldiği zaman Frankfurt Havalimanı'nı anlatırlardı. 'Bizde ne zaman olacak?' diye düşünürdük. Şimdi bizim çocuklarımız dünyada sükse yapıyorlar 'Dünyanın en büyük havalimanı bizde.' diye. Daha da yapacaklar. Bugün denizin altından 2 tane tünelin geçtiği ve dünyanın çok önemli bir zaman diliminde, etrafımızda ateş coğrafyasının olduğu bir zaman diliminde bunu gerçekleştirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin bir özelliği daha var. Dünyadaki karmaşıklık belki ilk kez bize yarıyor. İlk kez 1 patronun olmadığı veya 2 patronun olmadığı, yani Doğulu bir patronun, Batılı bir patronun olmadığı, dünyada bir yönsüzlüğün olduğu bir zaman dilimindeyiz. 300 yıldır Batı'yla aramızdaki mesafe açılıyordu, ilk kez, 21. asrın başından itibaren Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de Batı ile mesafemiz artık kapanmaya başladı. İlk kez..."



Soylu, Çin'den Hindistan'a, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Japonya'dan Avrupa'daki bir devlete herkesin kendi adına her istediği yerde han kurmaya çalıştığını ve yeni dünyada etkin rol almak istediğini anlattı. Soylu, "Şu anda herkes, kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, birbirini kolluyor. Eğer bu kollama olmasaydı, biz Afrin'e, Azez'e, Cerablus'a giremez; 2,5 yıldır Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerinde bulunamaz, Pençe Harekatı'nı yapamazdık" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYUYORUZ"

Terörle mücadeleye değinen Soylu, doğu ve güneydoğuda yüksek derecede alan hakimiyeti sağlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 31 Aralık 2016'dan itibaren İstanbul'da bir tek terör olayı yok. Anneler çocuklarını AVM'lere göndermekten korkarlardı. AVM ciroları yüzde 30'lara kadar düşmüştü. 'Nereden canlı bomba çıkacak?' diye herkes tedirgindi, 'Hangi araba patlayacak?' diye herkes endişe ediyordu. Bugün Londra'da, Paris'te, New York'ta, Las Vegas'ta, Almanya'da var ama İstanbul'da yok. Yılbaşından bugüne sadece 111 terörist saldırısını, patlamasını, canlı bombayı engelledik."



Soylu, sert konuştuğu için kendisine kızanlar olduğunu belirterek, "Ben kime sert konuşuyorum? Kandil'dekilere 'hayvan' demek sertse, hayvanlar zaten." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:



"Doğu ve güneydoğuda adamı sıkıştırmışsın, hayat kabiliyetini bitirmişsin şimdi İstanbul'a gelip, İstanbul'daki mahalleler üzerinden yeniden terör örgütüne adam kazandırmak, aynı zamanda buradan finans elde edebilmek, aynı zamanda uluslararası dijital ağını tekrar en iyi şekilde kurabilmek için bir fırsat kolluyor. Onun üzerinden terör örgütü PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. Ha İSPARK üzerinden sızar, İSKİ üzerinden sızar, öteki üzerinden sızar... Onu hep beraber önümüzdeki günler görürüz. Benim bunu söylemek görevim. Eğer ben bunu söylemezsem, o borcumuz olanlara yanlış yapmış olurum, eksik yapmış olurum. Bunların acımasız olduğunu göreceksiniz. Allah göstermesin."



Programın ardından Kordonboyu Caddesi'nde yürüyen Soylu, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.