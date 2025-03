Bakan Tekin açıkladı: Bayramda öğretmenlere elektronik ortamda uzaktan eğitim

Bakan Tekin, "ÖğretmenİZ" YouTube kanalında canlı yayına katıldı. Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin eğitim planlamak isteyen bütün özel ve kamu kurum ile kuruluşlarına görev yapan öğretmenlere hizmet vereceğini söyledi.



Başka meslek gruplarının da Akademide eğitim verilebileceğini belirten Tekin, "Dolayısıyla özel okullara da bu anlamda hizmet etmiş olacağız. Artık yeni yasal düzenlemeyle özel okullarda Akademi eğitimi almış öğretmenler çalıştırmak durumda olacaklar." dedi.



Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinin nerelerde açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuya ait atıl binaların kullanılabileceğini belirterek, "Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun, onları dönüştüreceğiz. Bazı illerde tespitlerimizi yaptık, Ankara ve İstanbul'da mutlaka olacak. Bunun dışında elimizdeki bina yapı stokuna baktığımızda mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Kamu kurumları tarafından tahsis edilen ve Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun binaları belirledik. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Malatya'da mevcut binalarımızı dönüştürme sürecini başlattık. Bunların büyük çoğunluğu aynı zamanda konaklama imkanı olan yerler. Oradaki öğretmen adayı arkadaşlarımız konaklayabilecekler. Buralar, yükseköğretim kurumlarından eğitim alma imkanı olan lokasyonlar ve uygulama için rahatlıkla erişim sağlayabileceği, her türlü okulumuzun olduğu iller. 1 Eylül'e kadar bu binaların tamamını hazır hale getirmiş olacağız." diye konuştu.



"MESLEK ORTAOKULLARINA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Bakan Tekin, bazı derslerin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için uygun bir metodolojiyle verilmesi gerektiğini belirtti.



Yabancı dil, beden eğitimi, resim, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için branş öğretmenlerin dersleri vermesini doğru bulduğunu vurgulayan Tekin, "Herhangi bir konuda düzenleme yaparken başka bir sıkıntı üretmemesine azami dikkat göstermek gerekiyor. Bunun hayata geçirilmesi durumunda sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın ek derslerinin neredeyse tamamını elinden almış oluyoruz. Bu doğru bir uygulama olsa bile öğretmen arkadaşlarımızın kayıp yaşamasına sebebiyet verecek bir uygulama." dedi.



Şu an için böyle bir gündemlerinin olmadığını aktaran Tekin, ancak bu yıl başlangıç olarak sınıf öğretmenleri arasında beden eğitimi, resim ve müzik konusunda kendilerini daha yetkin hissettikleri alanda dersin işlendiği saatte diğer sınıf öğretmeniyle şube değişimi yapabilme uygulamasını getirdiklerini hatırlattı.



İstanbul ve Ankara'da müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtıklarını, spor alanında ise spor ortaokulu açtıklarını anımsatan Yusuf Tekin, "Aynısını mesleki ve teknik eğitimde, meslek ortaokulları olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz, pilot uygulamalarını başlattık. Yıl sonu itibarıyla ilgili genel müdürlüklerimiz izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütüyorlar. En sağlıklı şekilde yaygınlaştırmak için tedbirleri alıp devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.



YAPAY ZEKA PROGRAMLARI



Bakan Tekin, yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'nin hep yaygınlaştırılacağını hem de zenginleştirileceğini söyledi. Yapay zeka uygulamalarının toplumsal hayatın her alanında kullanıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Biz de yapay zeka uygulamalarının eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.



MEBİ'yi dinamik hale getirmek istediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:



"Öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki katkılarını sürekli hale getirmek istiyoruz. Daha bugün Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizi çalışıyorduk, orada bazı değişiklikler olacak. Öğretmen arkadaşlarımızın, MEBİ dahil olmak üzere EBA ve bütün platformlarımıza içerik katkılarının hizmet puanına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu öğretmen arkadaşlarımızın katkılarını almak açısından önemli bir şey. MEBİ, EBA ya da başka bir konuda öğretmen arkadaşlarımızın önerileri varsa bize ulaştırırlarsa ancak biz bu şekilde sağlıklı bir yönetim tarzı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum."



EBA'DA DÜNYANIN EN ZENGİN İÇERİKLERİ VAR



Bakan Tekin, "Sadece okuldan alınan destekle, müfredata bağlı kalarak alınan üniversite hazırlığı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olunabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle" cevabını verdi.



Öğrencilerin Bakanlığın hazırladığı kitapları, eğitim materyallerini, kursları ve okuldaki öğretmenlerinden faydalanması durumunda başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmadan başarılı olabileceklerine inandığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:



"Zihinlerini çeldirmeye çalışan kişiler var. Bizim ders kitaplarımızı öğretmenlerimiz hazırlıyor, ilgili genel müdürlükler kontrol ediyor, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na geliyor ve burada panelist havuzundaki öğretmen ve öğretim üyesi olmak üzere en az 5 kişi orada hazırlanan her bir ders kitabını okuyor. Bilimsel açıdan, pedagojik açıdan uygunluğunu denetliyor. Çocuklarımıza kimin hazırladığı belli olmayan, hangi yetkinliğe sahip olduğunu bilmediğimiz, ölçme değerlendirme açısından yetkinliğini bilmediğimiz birileri bir kitap hazırlıyor ve diyor ki 'hazırlanan bu kitap MEB'de 25-30 yıl öğretmenlik yapmış kişilerin kitaplarından daha kaliteli.' Ben bunu anlamıyorum, biz bunu bedava veriyoruz, bu kadar denetim mekanizmasından geçmiş kitaplar. Öbürü kimsenin denetlemediği, bilmediği, parayla satılan kitap. EBA'da dünyanın en zengin içerikleri var, eksik bir şey varsa bize söylesinler, EBA'ya o başlıkta içerikler yerleştirelim."

ÖĞRETMENLERE ELEKTRONİK ORTAMDA UZAKTAN EĞİTİM



Okullarda istenilen başlıklarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açtıklarını vurgulayan Tekin, bunları açmaya devam edeceklerini vurguladı.



"DYK'da kurs açan öğretmenler hizmet puanı olarak 0,5 puan alıyor. Bunun en azından yaz kurslarında 1 puana yükseltme gibi çalışma var mı?" sorusu üzerine Tekin, hizmet puanlarının revize edilmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu bildirdi.



Bakan Tekin, öğretmenlerin bu ara tatilde mesleki çalışma dönemlerini yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, "Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın bayram tatillerinin bölünmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımız bu bayramda aileleriyle güzel vakit geçirsinler diye elektronik ortamda uzaktan eğitimle mesleki çalışma sürecini tamamlamış olacaklar." yanıtını verdi.