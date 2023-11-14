Bakan Tekin: Eğitim sistemini yapılandırıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Komisyonda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl itibarıyla eğitimde hayata geçirilen değişikliklere dikkat çekti ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Bakan Tekin: Eğitim sistemini yapılandırıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum yaptı.

Bakan Tekin: Eğitim sistemini yapılandırıyoruz - 1

Tekin, "Cumhuriyet'in 100. yılında daha müreffeh bir ’nin şafağında eğitim sistemimizi, kendini tanımanın ve iyi insan olmanın şartlarını içeren bir özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz." dedi.

Kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde dünyayı kavrayan güçlü bireylerin kültür, sanat ve teknoloji odaklı gelişimlerine dayanan yeni bir sistematik oluşturma çabasında olduklarını dile getiren Bakan Tekin, "Meydana gelen değişim ve gelişmeler, bireyin ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile bu değişimlerin yaşandığı alanları sürekli takip ediyor ve gerekli çalışmaları hızlıca ders çizelgeleri ve öğretim programlarına yansıtıyoruz." diye konuştu.

"OKULLAŞMA ORANI ARTIYOR"

Okul öncesi eğitim 5 yaş grubunda okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise net yüzde 84,95'e yükseldiğini belirten Bakan Tekin, temel eğitimde ise oranın yüzde 95,29'e çıktığını kaydetti.

Tekin, "Ortaöğretimde okullaşma oranı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ise net net 91,70’e yükselmiştir." dedi.

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