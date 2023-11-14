Bakan Tekin: Eğitim sistemini yapılandırıyoruz

Tekin, "Cumhuriyet'in 100. yılında daha müreffeh bir Türkiye’nin şafağında eğitim sistemimizi, kendini tanımanın ve iyi insan olmanın şartlarını içeren bir özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz." dedi.

Kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde dünyayı kavrayan güçlü bireylerin kültür, sanat ve teknoloji odaklı gelişimlerine dayanan yeni bir sistematik oluşturma çabasında olduklarını dile getiren Bakan Tekin, "Meydana gelen değişim ve gelişmeler, bireyin ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile bu değişimlerin yaşandığı alanları sürekli takip ediyor ve gerekli çalışmaları hızlıca ders çizelgeleri ve öğretim programlarına yansıtıyoruz." diye konuştu.

"OKULLAŞMA ORANI ARTIYOR"



Okul öncesi eğitim 5 yaş grubunda okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise net yüzde 84,95'e yükseldiğini belirten Bakan Tekin, temel eğitimde ise oranın yüzde 95,29'e çıktığını kaydetti.



Tekin, "Ortaöğretimde okullaşma oranı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ise net net 91,70’e yükselmiştir." dedi.

