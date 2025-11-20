Bakan Tekin ile CHP’li Ağbaba arasında “karne” tartışması: "Sana sıfır veriyorum"
20.11.2025 14:40
NTV - Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP’li Veli Ağbaba arasında tartışma yaşandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Görüşmeler sırasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP’li Veli Ağbaba arasında tartışma yaşandı.
Toplantı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirildi. Salona giren Bakan Tekin, milletvekilleriyle tokalaşırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hazırladıkları karneyi gösterip, “Notlarınız, karneniz hazır.” dedi.
"SANA SIFIR VERİYORUM"
Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış." karşılığını verdi.