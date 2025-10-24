Bakan Tekin: Sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu sorular olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1 milyon 238 bin 695 öğretmenimiz var. Yani 86 milyon üzerinden düşündüğümüzde her 80 kişiden bir tanesi bizimle. Çok büyük bir rakam yaklaşık 18 milyon öğrenci ve sadece okul olarak hizmet veren diğer kurumları saymıyorum özel okul ve genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan diğer kurum türlerinden bahsetmiyorum." şeklinde konuştu.



"YAPAY ZEKA DESTEKLİ AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK"



Test sorularının eleştirildiğini açık uçlu soruların yapay zeka destekli olarak sınavlarda sorulacağını söyleyen Tekin, "Türkiye'de ilk defa bakanlık destek programı kurduk. Kurduğumuz mekanizmada devletin farklı birimlerinden bilgileri anında çekebiliyoruz kararımızı rasyonelize edebiliyoruz. Bütün bu süreci Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'müz bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı'mız var. Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. Dolayısıyla biz TÜBİTAK'la beraber yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz." dedi.

Bir sürü yapay zeka destekli projeleri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bakanlığımız bu anlamda Türkiye'deki yapay zeka politika belgesini ve buna bağlı olarak eylem planını ilk defa oluşturan bakanlık. Bu da bizim açımızdan çok önemli." ifadelerini kullandı.