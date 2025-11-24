Bakan Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler Ata'nın huzurunda
24.11.2025 09:14
NTV - Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.
Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'da resmi tören yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da yürüyen bakan ve beraberindeki öğretmenler, mozoleye çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ
Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.” diye yazan Tekin, “Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir.” ifadelerini kullandı.