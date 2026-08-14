Bakan Tekin yanıtladı: LGS ve YKS'de sınav sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sisteminde değişiklik planlarının olmadığını söyledi.

Diplomasi Forumu'nda konuşan Bakan Tekin, sınav sisteminde değişiklik yapılacağı iddialarına değindi.

"Şu an gündemimizde ne bizim, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok." diyen Tekin, "Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

SORU HAVUZU YENİ MÜFREDATTAN OLUŞTURULACAK

Soru havuzunun yeni müfredata göre oluşturulacağını anlatan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Mesela diyelim ki bir konu ortaöğretim lise müfredatından çıkartıldıysa ondan soru sormayacağız demektir. Yapacağımız değişiklik sadece bu. Birileri 'sınav sistemini şöyle değiştiriyorlar, böyle değiştiriyorlar' diye bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar sağda solda. Ben görünce ben de şaşırıyorum nereden çıkartıyorlar bunları. Öyle bir şey yok. Sınavla ilgili hiçbir değişiklik şu an gündemimizde yok."