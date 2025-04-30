Bakan Tekin: "Yaz tatilini öne çekmek gündemimizde yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin konuşan Tekin, bunun hukuken mümkün olmadığını, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini vurguladı.

Tekin, "Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

"ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KPSS SINAVI YAPILMAYACAK"

Bakan Tekin, "Öğretmenlerin belirlenmesi süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Akademisi yöntemi de devreye girecek. Ona ilişkin bir detayları da paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine, geçen yıl öğretmen istihdam süreci ile ilgili köklü bir değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

Geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girenlerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl son kez bu sınav ile öğretmen atamasının yapılacağını belirten Tekin, "Önümüzdeki temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'yla (AGS) da öğretmen ataması yapacağız ve bu yıl öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS yapılmayacak dedik. Yani son öğretmen adayı arkadaşlarımız için söylüyorum. Son KPSS geçtiğimiz yıl yapıldı ve artık öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS sınavı yapılmayacak." dedi.

"MÜLAKAT MEKANİZMASI TAMAMEN KALKIYOR"

Tekin, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığına 25 bin kadro ayrıldığını hatırlatarak, "2024 yılında KPSS'ye giren öğretmen adayı arkadaşlarımız için 15 bin kadro tahsisi yaptık. Temmuz ayında yapılacak AGS ile aramıza katılacak arkadaşlarımız için ise 10 bin." dedi.

Şu anda iki farklı hukuki işlem yürüttüklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi 2024 KPSS'sine göre istihdam edeceğimiz arkadaşlarımız. Onların prosedürü belli. Branş dağılımlarını açıkladık, buna göre başvuruları alacağız ve kanuna göre her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceğiz. Yani 15 bin öğretmen arkadaşımız için 45 bin öğretmen adayı arkadaşımız mülakata davet edilecek. KPSS puanındaki puan üstünlüğüne göre ve kendilerine tanımladığımız bölgelerde veya sınav alanlarında mülakat sınavlarına girecekler. Mülakat sınavından sonra da başarılı olanların atamasını yapacağız."

Bu sürecin ardından akademi ile ilgili sürecin başlayacağını bildiren Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde AGS ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor, o ayrı bir mekanizma." diye konuştu.

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, "4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin sonlanacağı ve liselerde eğitimin 3 yıla düşeceği" iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konunun kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Bu konuda, mesleki ve teknik eğitim anlamında sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün kendilerini nitelikle eleman bulamama konusunda eleştirdiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan formüller var. Yani lise eğitimi totalde 12 yıllık, eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Ama bazı öğrenciler için önerilen modeller arasında 4 artı 4 artı üçüncü 4 ile ilgili 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, yani mesleki eğitime yönlendirilsin çocuklar gibi tartışmalar var. Biz, bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa, bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz diyelim."